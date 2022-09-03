Cooler Master представила игровую гарнитуру CH331

Новинка разработана для создания максимального комфорта при повседневном использовании. Овальные амбушюры изготовлены из искусственной кожи. Легкая конструкция обеспечивает минимальное давление, а металлическая рама гарантирует надежность и долгий срок службы.
Cooler Master CH331 оснащена 50 мм динамиками, которые воспроизводят объемный звук 7.1. Модель имеет съемный всенаправленный микрофон. Кроме того, гарнитура получила RGB-подсветку. Элементы управления расположены на кабеле.
Игровая гарнитура Cooler Master CH331 поступит в продажу в середине сентября по цене 39 долларов.