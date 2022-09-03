Cooler Master представила игровую гарнитуру CH331

Компания Cooler Master представила новую гарнитуру CH331.

Новинка разработана для создания максимального комфорта при повседневном использовании. Овальные амбушюры изготовлены из искусственной кожи. Легкая конструкция обеспечивает минимальное давление, а металлическая рама гарантирует надежность и долгий срок службы.

Cooler Master CH331 оснащена 50 мм динамиками, которые воспроизводят объемный звук 7.1. Модель имеет съемный всенаправленный микрофон. Кроме того, гарнитура получила RGB-подсветку. Элементы управления расположены на кабеле.

Игровая гарнитура Cooler Master CH331 поступит в продажу в середине сентября по цене 39 долларов.