Cooler Master представила корпус открытый стенд MasterFrame 700

Cooler Master представила MasterFrame 700 - это корпус с открытой конструкции. Корпус имеет настраиваемую раму, позволяя использовать его как корпус, так и как тестовый стенд.

Тестовый стенд является незаменимым элементов у компьютерных энтузиастов. MasterFrame 700 обеспечивает быструю замену комплектующих для тестирования. Корпус поддерживает установку сразу трех радиаторов по 360 мм.

MasterFrame 700 состоит из трех частей: двух боковых крыльев и полнофункционального лотка для материнской платы. Боковые крылья удерживаются с помощью четырех фрикционных шарнира.

В режиме открытого корпуса MasterFrame 700 стоит вертикально и демонстрирует компоненты, расположенные за панорамным экраном из закаленного стекла. MasterFrame 700 предлагает широкие возможности кастомизации. Каждый компонент корпуса можно разобрать для покраски или других модификаций.

MasterFrame 700 будет доступен в июне по ориентировочной стоимости 210 долларов.