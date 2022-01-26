Cooler Master представила новые корпуса HAF 500, MasterBox TD300 и MasterBox 500

Компания Cooler Master выпустила три новых корпуса, это HAF 500, а также MasterBox 500 и MasterBox TD300.

HAF 500 оснащен двойными 200-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой на передней панели и одним 120 мм вентилятором Sickleflow на задней панели. В модели достаточно места для двух 360-мм радиаторов на верхней и передней панелях. Новинка отличается сетчатой передней панелью для улучшенного воздушного потока. Боковая панель из закаленного стекла закреплена штифтами для легкого снятия, что обеспечивает быстрый доступ к внутренним компонентам, а верхняя панель полностью съемная для упрощения сборки.

Cooler Master MasterBox 500 выполнен в футуристичном дизайне. Корпус поддерживает установку двух 360 мм-радиаторов. MasterBox украшен минималистичными полосами ARGB. Верхняя панель полностью съемная для облегчения доступа к компонентам во время сборки. Модель поддерживает видеокарты длиной до 410 мм, кулер высотой до 165 мм.

MasterBox TD300 Mesh отличается культовым геометрическим дизайном передней панели с ромбовидной огранкой. В корпус уже установлены два 120 мм-вентилятора ARGB Sickleflow. Поддержка видеокарт длиной до 344 мм, процессорного кулера длиной до 166 мм и блока питания длиной до 325 мм обеспечивает пространство для модернизации.

Стоимость новинок производитель не раскрывает.