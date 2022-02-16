Cooler Master представила новый флагманский корпус HAF 700 EVO

Сегодня Cooler Master выпустила свой новейший флагманский корпус HAF 700 EVO, демонстрируя новаторский уровень дизайна без инструментов в футуристическом визуальном представлении. Поклонники знаменитой серии HAF порадуются обновленному визуальному дизайну и аппаратной совместимости нового поколения новейшего флагмана серии. Серия Cooler Master HAF (High Air Flow), созданная в 2008 году, вошла в историю ПК как один из самых популярных корпусов на рынке и по сей день. Серия HAF, известная своим большим потреблением, высокой совместимостью и ориентированным на производительность дизайном, возвращается после долгого перерыва.

HAF 700 EVO был тщательно спроектирован для оптимального воздушного потока при стандартной конфигурации, что позволяет системам работать быстро и плавно, не требуя дополнительных компонентов охлаждения. Знаменитая конструкция охлаждения моделей HAF первого поколения была сохранена и дополнена возможностью установки до восемнадцати 120-мм вентиляторов или до 480-мм радиаторов с несколькими зонами установки. Его большое внутреннее пространство позволяет устанавливать материнские платы размером до SSI-EEB и самые большие графические карты, доступные на рынке, при этом остается достаточно места для жестких дисков в различных конфигурациях. По сравнению с корпусами HAF первого поколения, в HAF 700 EVO больше внимания уделяется улучшению общего пользовательского опыта, чтобы пользователи могли по-настоящему оценить и полностью погрузиться сборку ПК. Ребра, изготовленные из закаленного стекла, предлагают эстетику нового поколения, обеспечивая при этом эффективное охлаждение. Корпус HAF 700 EVO поставляется со встроенным ЖК-дисплеем под названием Iris, который предлагает мониторинг системы в режиме реального времени, а также футуристический профиль, поэтому пользователи могут адаптировать и настраивать свою сборку в соответствии с потребностями своих систем.
Комментарии и отзывы Cooler Master HAF 700 EVO
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