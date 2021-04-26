Cooler Master представила новую серию кулеров MasterLiquid Illusion AIO

Кулер имеет 12 адресуемых светодиода RGB в новом полупрозрачном насосе. Ее можно настроить с помощью программного обеспечения MasterPlus +.
В комплектацию входят 120 мм вентиляторы MasterFan MF120 Halo, каждый из которых имеет 24 двойных светодиода.
MasterLiquid Illusion AIO получил двухкамерный насос 3-го поколения, он обеспечивает улучшенное охлаждение по сравнению с предыдущим поколением.
MasterLiquid ML240 Illusion поступит в продажу по цене 166 долларов, а MasterLiquid ML240 Illusion White Edition по цене 194 долларов.