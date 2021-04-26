Cooler Master представила новую серию кулеров MasterLiquid Illusion AIO. Отличительной особенностью кулеров является RGB-подсветка и вентиляторы MasterFan MF120 Halo. Система охлаждения представлена в варианте 240 мм и 360 мм.

Кулер имеет 12 адресуемых светодиода RGB в новом полупрозрачном насосе. Ее можно настроить с помощью программного обеспечения MasterPlus +.

В комплектацию входят 120 мм вентиляторы MasterFan MF120 Halo, каждый из которых имеет 24 двойных светодиода.

MasterLiquid Illusion AIO получил двухкамерный насос 3-го поколения, он обеспечивает улучшенное охлаждение по сравнению с предыдущим поколением.

MasterLiquid ML240 Illusion поступит в продажу по цене 166 долларов, а MasterLiquid ML240 Illusion White Edition по цене 194 долларов.