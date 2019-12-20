Cooler Master представила новую версию MasterLiquid ML360P

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition AIO имеет полностью серебристую цветовую схему, примененную к радиатору, вентиляторам, насосу и оплетенным трубкам. Освещение ARGB в ML360P Silver Edition совместимо со всеми программами по управлению RGB. Подсветку получили вентиляторы и помпа.

Обновленный ML360P получила усиленные трубки и оплетку серебристого оттенка. 360 мм радиатор изготовлен из алюминия. Медная пластина обеспечивает лучшую теплопередачу. 120 мм вентиляторы вращаются в диапазоне скоростей 650-1800 об/мин.

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition совместим со всеми типами настольных сокетов, включая AM4, LGA115x, LGA2066, TR4 и sTRX4.