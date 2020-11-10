Cooler Master представили водяное охлаждение ML360 Sub-Zero с технологией TEC

Cooler Master представляет систему жидкостного охлаждения MasterLiquid ML360 Sub-Zero.

В коллаборации с Intel, ML360 Sub-Zero использует TEC совместно с технологией Cryo Cooling Technology для улучшения охлаждающих возможностей. Это сотрудничество будет выгодно для разношерстного и растущего сообщества геймеров и опытных пользователей. Intel и Cooler Master объединились, чтобы предоставить исключительное решение для более высоких частот разгона при более низких напряжениях и с улучшенной стабильностью системы, повышая потенциал процессора и преодолевая барьеры для разгона.

MasterL Liquid ML360 Sub-Zero будет доступен для заказа уже в конце ноября по стартовой рекомендованной розничной цене 349,99 евро.

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