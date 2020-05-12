Cooler Master представляет новое поколение 120 мм вентиляторов Sickleflow

Cooler Master представила новые 120 мм вентиляторы серии Sickleflow. Компания проделала несколько улучшений касаемо новых лопастей и технических характеристик. Вентиляторы Sickleflow 120 мм доступны в нескольких вариантах: есть версия с подсветкой и без подсветки.

Вентиляторы оснащены двухступенчатым механизмом уплотнения, это позволяет защитить конструкцию от пыли. Вентиляторы работают в диапазоне скоростей от 650 об/мин до 1800 об/мин, уровень шума при этом варьируется от 8 дБА и до 27 дБА. Компания использует новую конструкцию лопастей. Вентиляторы также доступны в наборе из трех вентиляторов RGB.

Стоимость вентиляторов начинается с 8 долларов за версию без RGB, SickleFlow 120 с красной и синей подсветкой по 10 долларов за штуку. SickleFlow 120 RGB стоит 14 долларов, а набор из трех вентиляторов стоит 50 долларов.