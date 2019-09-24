Cooler Master выпускает компьютерные вентиляторы MasterFan SF120M

Cooler Master, мировой лидер в разработке инновационных компонентов для ПК, представляет MasterFan SF120M, новое дополнение к флагманской серии вентиляторов для корпусов компьютеров MasterFan. SF120M разработан исключительно с учетом производительности.

SF120M оснащен запатентованным антивибрационным двигателем с двумя шарикоподшипниками для уменьшения трения, увеличения производительности и минимизации шума во время работы. Кроме того, эксклюзивный звукопоглощающий дизайн рамы с резиновыми угловыми накладками уменьшает вибрацию, дополнительно снижая уровень шума.

SF120M использует конструкцию промышленного вентилятора Cooler Master, которая уменьшает гибкость лопастей, обеспечивая при этом тихую работу и максимальный воздушный поток.

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В раму SF120M встроен небольшой переключатель, который позволяет пользователям задавать максимальную скорость вентилятора в режиме ШИМ. Вентилятор включает три профиля, достигающих максимальной скорости в диапазоне от 1200 до 2000 об / мин, что позволяет настраивать охлаждение.MasterFan SF120M будет доступен за 29,99 долл США, 23 сентября 2019 года.