Cooler Master выпускает новый воздушный кулер MA410M с RGB подсветкой

Cooler Master выпускает новое дополнение к своим флагманским кулерам MasterAir MA410M.Cooler Master MasterAir MA410M флагманский кулер с 4-мя тепловыми трубками, который оснащен новым датчиком теплового обнаружения и специализированными световыми эффектами A-RGB. MasterAir MA410M наследует отличную производительность охлаждения и надежность нашей серии Hyper с нашей технологией непрерывного прямого контакта (CDC) 2.0. Специальный шестигранный вырез с алюминиевым оребрением дает кулеру уникальную подсветку с A-RGB, которую можно настраивать с помощью контроллера. Датчик тепла будет контролировать температуру процессора и отображать изменение температуры с помощью светового индикатора. MA410M также оснащен двумя вентиляторами MF120R, которые обеспечивают конфигурацию "Push & Pull" для максимального охлаждения процессора.MasterAir MA410M будет стоить 59,99$(включая НДС)