Cooler Master выпускает систему охлаждения AIO серии MasterLiquid Flux

Серия MasterLiquid Flux оснащена двухкамерным насосом, он имеет меньший размер, но при этом сохранил свою производительность. Микроканалы были увеличены по сравнению с предыдущим поколением. Площадь поверхности медного основания также была увеличена.
Радиатор в MasterLiquid Flux был модернизирован, как и вентиляторы. Вентиляторы оснащены ARGB-подсветкой с двойным контуром, настроить которую можно с помощью программного обеспечения.
Системы охлаждения MasterLiquid PL240 Flux и PL360 Flux будут доступны 6 января 2022 года.