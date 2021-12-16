Cooler Master выпускает систему охлаждения AIO серии MasterLiquid Flux

Компания Cooler Master объявила о запуске системы охлаждения AIO серии MasterLiquid Flux. Новинка доступна в версии с радиатором на 240 мм и 360 мм. MasterLiquid PL240 Flux и MasterLiquid PL360 Flux были впервые представлены на виртуальной выставке Cooler Master Summer Summit 2021.

Серия MasterLiquid Flux оснащена двухкамерным насосом, он имеет меньший размер, но при этом сохранил свою производительность. Микроканалы были увеличены по сравнению с предыдущим поколением. Площадь поверхности медного основания также была увеличена.

Радиатор в MasterLiquid Flux был модернизирован, как и вентиляторы. Вентиляторы оснащены ARGB-подсветкой с двойным контуром, настроить которую можно с помощью программного обеспечения.

Системы охлаждения MasterLiquid PL240 Flux и PL360 Flux будут доступны 6 января 2022 года.

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