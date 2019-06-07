Cooler Master выпустила белую башню

Компания Cooler Master официально представила систему воздушного охлаждения Hyper H410R White Edition, которая, как вы уже догадались из названия, окрашена в белый цвет и позволяет вам очень гармонично украсить свою систему. Пока что информации о стоимости продукта нет, но ранее компания радовала нас качественными продуктами за вполне разумные деньги, так что можно с уверенностью говорить о том, что данная новинка тоже будет более-менее доступной. Если вы давно хотели приобрести себе что-то новое в компьютер, чтобы украсить его изнутри и дать своему ПК новую жизнь, то стоит обязательно обратить внимание на данную новинку — за свои деньги это будет лучшее решение в сегменте. Да и подходит устройство для всех современных процессоров.