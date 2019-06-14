Cooler Master выпустила новые СЖО - MasterLiquid RGB TR4

Компания Cooler Master анонсировала системы жидкостного охлаждения серии MasterLiquid RGB TR4, предназначенные для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Эти замкнутые комплекты жидкостного охлаждения выпускаются в двух вариантах версия ML240 RGB TR4 и ML360 RGB TR4.

Они оба поставляются с контроллерами RGB и поддерживают AMD Socket TR4, он же Socket SP3r2. В соответствии с собственным руководством по совместимости TDP и сокетов Cooler Master, оба комплекта рекомендуются для моделей с TDP 250 Вт. В настоящее время эти модели включают процессоры AMD Ryzen Threadripper 2990WX и 2970WX.

Издание ML240 RGB TR4 оснащено радиатором размером 277 на 119,6 мм (Д х Ш), в то время как радиатор ML360 имеет размеры 394 на 119 мм. Оба радиатора имеют высоту 27 мм. Конструкция предусматривает наличие двух и трех вентиляторов 120 - мм и водоблока с помпой. Они имеют эффект освещения RGB на своих охлаждающих вентиляторах и логотипы Cooler Master на своих насосах. Цены стартуют от $ 150.