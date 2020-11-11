Cooler Master выпустила продвинутую СЖО

В последнее время пользователи стали достаточно активно приобретать себе системы жидкостного охлаждения, так как это отличная возможность получить действительно крутой продукт за разумные деньги. Вы получаете тихую работу системы, стоимость на уровне хорошей воздушной башни и стильный элемент в систему — что может быть лучше? В Cooler Master решили, что стоит предоставить пользователям не просто стильное решение, но еще и крайне эффективное. Новая система компании подразумевает работу с процессорами Intel под разгоном, так что пользователь получит достаточно высокую производительность и тихую работу вентиляторов одновременно. Стоимость для нашего рынка пока что не называется, но это лишь вопрос времени, мы подождем.