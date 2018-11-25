Coolpad M3 иего функции

Компания Coolpad выпустила новинку в этом году с отличной начинкой. Новинка оснащена двойной тыловой камерой с разрешением 13 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп с функцией распознавания по лицу. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2800 мА/ч. Размеры 149,8 х 72,3 х 8,9 мм. Вес устройства равен 171 грамму.За производительность отвечает восьмиядерный процессор MT6750 производства MediaTek. В наличии 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также присутствует слот для карт microSD.Смартфон Coolpad M3 получил 5,85-дюймовый дисплей с разрешением 1512 x 720 пикселей (HD+) и соотношением сторон 19:9. О стоимости смартфона пока неизвестно.