Corning Gorilla Glass могут оштрафовать на 1,25 миллиарда долларов

Компания Corning, производитель закалённого стекла Gorilla Glass, сегодня предложила несколько мер для урегулирования антимонопольного расследования, инициированного Европейским союзом. Стоит напомнить, что ЕС начал расследование 6 ноября, подозревая, что компания из Нью-Йорка использовала эксклюзивные контракты, чтобы вытеснить конкурентов с рынка стекла для смартфонов. Это позволило Corning занять доминирующее положение на мировом рынке ударопрочного стекла, полностью лишив конкурентов доступа к сегменту. Теперь представители компании готовы пойти на отказ от всех эксклюзивных положений в действующих соглашениях с производителями смартфонов, подписать обязательство не использовать такие положения в будущем и больше не требовать от производителей закупать большие партии товаров.

Кроме того, Corning обязуется применять свои патенты на ударопрочное стекло только в случае патентных нарушений, а не при разрыве контрактов с производителями. Если Еврокомиссия примет предложения, изменения будут действовать по всему миру и сохранятся минимум на девять лет. В этот период ЕС будет контролировать выполнение обязательств компанией и штрафовать, если обязательства будут нарушены. Если Corning не выполнит свои обязательства, ей грозят штрафы до 10% от мирового оборота, что составляет около 1,25 миллиарда долларов по итогам 2023 года — довольно большие деньги, которые производитель явно не хочет терять на этом скандале.
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