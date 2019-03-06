Corning готовит гибкое стекло

Компания Corning, которую все знаю по закаленному стеклу для смартфонов, недавно сообщила, что начала разрабатывать защитное стекло и для гибких смартфонов. Конечно, никто не говорит о крепком стекле, которое можно будет сгибать пополам. Скорее всего, данная пластина будет состоять из двух половинок прочного стекла и гибкого материала по центру. Что-то вроде пластика с большой степенью защиты от перелома. Проблема лишь в том, что разница в ощущениях между стеклом и пластиком слишком большая и это будет не очень приятно для пользователя. Пока что остается лишь гадать о том, что же придумает компания Corning для того, чтобы привлечь внимание производителей смартфонов. Но, эра гибких смартфонов явно началась, как вы могли заметить.