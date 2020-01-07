Corsair A500 - новый конкурент на рынке СВО

Corsair продолжает улучшать свою продукцию и создовать новые компоненты для систем охлаждения. На выставке в Лас-Вегасе компания представила воздушный кулер A500 с двумя вентиляторами. Конструкция кулера очень массивная. Он способен охладить процессор TDP которого 250 Вт.

Система монтажа HoldFast обеспечивает удобную установку и надежное прилегание кулера к процессору. Кулер имеет новую систему регулировки вентиляторов по высоте для совместимости с высокими модулями памяти. Corsair A500 поддерживает сокеты AMD AM4, AM3, FM2 и FM1, а также сокеты Intel LGA 115x, 2066, 2011-3 и 2011.

A500 оснащен двумя вентиляторами ML120. Они имеют подшипник с магнитной левитацией. Вентиляторы обеспечивают скорость вращения от 400 до 2.400 Об/мин. С процессором напрямую контактируют два 6 мм и два 8 мм тепловых трубки. На основание кулера уже нанесена термопаста Corsair XTM50. В комплект поставки входит шприц с термопастой.

A500 будет продаваться по цене € 99,90.