Corsair Carbide SPEC-06 RGB выглядит странно

В последнее время компания Corsair выпустила тьму новых корпусов, которые выглядят привлекательно и может даже стоят своих денег, но производитель никак не успокоится. Например, теперь компания выпустила новинку Corsair Carbide SPEC-06 RGB, у которой на фронтальной панели имеется полоса подсветки неправильной формы. Конечно же. без прозрачной панели сбоку не обошлось, она на месте, и вы можете просматривать через это окошко начинку своего компьютера, подсветку и прочие моменты. Довольно интересное решение на самом деле, жаль что его используют буквально все и изюминки уже никакой. Честно говоря, я не совсем понимаю в чем преимущество данной новинки. Дизайн вовсе не уникальный, подсветка слабая, а вот стоимость у продукта приличная. Посмотрите на картинку и скажите хотели бы вы такой корпус.