Corsair предлагает очень интересные гарнитуры серии Void, разработанные в сотрудничестве с дизайнерской студией BMW. Новая топ-модель выполнена в классическом стиле, уши имеют титановую алюминиевую крышку с радиальным рифлением.

Амбушюры покрыты синтетической кожей, их диаметр составляет 60 мм. Вес гарнитуры 360 г, аккумулятора с полной зарядкой хватит до 20 часов использования.

Наилучшее качество звука должно быть обеспечено через USB, поскольку Virtuoso RGB Wireless SE поддерживает 24 бит / 96 кГц. Объемный виртуальный звук 7.1.

Производитель дает 2 года гарантии, а стоимость Corsair Virtuoso RGB Wireless SE составляет 199 евро.