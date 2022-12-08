Corsair Xeneon Flex отправят в продажу за 1999 долларов

Когда компания Corsair первый раз показала игровой монитор Xeneon Flex, многие решили, что это просто устройство для привлечения внимания. Главная фишка этого монитора заключалась в том, что пользователь получал обычный плоский монитор из коробки, но при желании его можно согнуть при помощи рук — достаточно выбрать нужный угол искривления и всё. Это необычное решение, которое действительно вызвало шум в интернете, так как аналогов на рынке просто нет, но теперь оказалось, что производитель показал монитор не для привлечения внимания — устройство действительно отправится в продажу. Уже совсем скоро, буквально через неделю, компания отправит монитор Corsair Xeneon Flex в магазины и его можно будет купить для домашнего использования всем желающим.

Стоит отметить, что цена монитора составляет 1999 долларов, так что это достаточно дорогое удовольствие, но, с другой стороны, никто и не ожидал, что такого рода продукт будут продавать за 300 долларов, правда? Уникальный монитор, у которого есть функция, превращающая обычный монитор в изогнутый, да ещё и от такого бренда — дешево просто не могло быть. С другой стороны, это большой шаг в сторону нового формата мониторов, когда устройство предоставляет пользователю возможность выбора — вы сами решаете, какой именно монитор вам нужен, для каких задач и когда. Хотите поиграть в игры — выгнули экран и играете. Нужно поработать с документами — вернули всё обратно и тоже работаете с полным комфортом.
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