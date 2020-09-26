Corsair обновила водоблок серии Hydro X для видеокарт RTX 30 серии.

Водоблок для графических процессоров CORSAIR Hydro X Series XG7 30-SERIES - это комплексное решение для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090/3080 FE. Водоблок имеет изысканный внешний вид. Конструкция изготовлена из никелированной меди с ЧПУ. Максимальная теплопередача достигается путем 50 ребер охлаждения высокой плотности расположенных непосредственно над графическим процессором.

Акриловая верхняя пластина оснащена RGB подсветкой. В комплекте есть адаптер материнской платы 5V ARGB. Водоблок Corsair Hydro X Series XG7 поступит в продажу в ближайшее время.