Corsair показала Hydro Series H60

Компания Corsair выпустила обновленную систему жидкостного охлаждения Hydro Series H60, которая выглядит довольно интересно, приносит массу удовольствия при установке, но все остальные моменты совершенно не удивляют. Это СВО на одну секцию, так что советовать к установке модели на процессоры с индексом К я не могу, там все же лучше две секции иметь. Да, есть подсветка интересная, есть неплохой фирменный вентилятор, есть 1700 оборотов в минуту и неплохой уровень шума для такого продукта. Но, при стоите в 70 долларов, вы можете найти массу аналогов. Да, может они будут стоить не намного дешевле, но в плане характеристик тоже не проиграют. А зачем платить больше, если характеристики одинаковые? Переплачивать за бренд и подсветку — такое себе занятие, особенно сейчас, когда комплектующие и так довольно дорогостоящие.