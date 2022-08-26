Corsair показала первый в мире сгибаемый игровой монитор Xeneon Flex

На выставке Gamescom Corsair представила первый в мире сгибаемый игровой монитор под названием Xeneon Flex.

В Xeneon Flex используется 45-дюймовая OLED-панель с разрешением 3440×1440 и соотношением сторон 21:9. Сама OLED-панель от LG обеспечивает пиковую яркость 1000 нит и коэффициент контрастности 1 350 000:1. Монитор отлично подходит для игр благодаря частоте обновления 240 Гц. Он поддерживает G-Sync и FreeSync Premium для плавного игрового процесса.

Главной особенностью монитора является сгибаемая OLED-панель, согнуть дисплей можно до кривизны 800R. По словам компании, Xeneon Flex является прототипом.

Производство монитора Corsair Xeneon Flex начнется в начале 2023 года.

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