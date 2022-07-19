Corsair представила два игровых монитора XENEON 32UHD144 и XENEON 32QHD240

Corsair обновляет линейку игровых мониторов добавив две новые модели: XENEON 32UHD144 и XENEON 32QHD240.

Corsair 32UHD144 предлагает 32-дюймовую панель 4K с частотой обновления 144 Гц. Монитор идеально использовать с консолью PS5 или Xbox Series X. IPS-панель обеспечивает широкие углы обзора, яркость и точность цветопередачи. Модель поддерживает DisplayHDR 600 с максимальной яркостью 600 нит и поддерживает 100% цветовых пространств sRGB и Adobe RGB.

Corsair 32QHD240 предлагает 32-дюймовую панель с разрешением 1440p с частотой обновления до 240 Гц. IPS-панель поддерживает DisplayHDR 600 и время отклика 1 мс. Оба монитора также поставляются с разъемом USB Type-C. Другие функции включают совместимость с AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync. Новинки поставляются с трехлетней гарантией и гарантией Zero Dead Pixel.