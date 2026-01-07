Corsair представила клавиатуру со встроенной панелью Stream Deck

Новая Corsair Galleon 100 SD, анонсированная на CES 2026, представляет собой проводную механическую клавиатуру с полноценным встроенным Stream Deck Plus в правой части корпуса, который предоставляет доступ к дополнительным элементам управления. Здесь имеется 12 настраиваемых кнопок, универсальный 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 720х1280 пикселей и два поворотных регулятора. Это не первый случай, когда элементы в духе Stream Deck от Elgato проявляется в продуктах Corsair. В 2022 году компания представила ноутбук Corsair Voyager с сенсорными кнопками, которые можно было настраивать через ПО Elgato. Тогда это выглядело недоработанным, но ощущалось как начало чего-то действительно интересного, учитывая, что Corsair приобрела Elgato ещё в 2018 году.

Galleon же демонстрирует значительный прогресс, главным образом потому, что это полноценный опыт Stream Deck, а не его упрощённая версия. При этом не стоит недооценивать возможности Galleon как игровой клавиатуры — она поддерживает частоту опроса 8000 Гц, имеет заменяемую плату с переключателями MLX Pulse, систему крепления с прокладкой и технологию FlashTap для одновременного нажатия в противоположные направления. Однако ключевая особенность здесь — именно интеграция Stream Deck. Данная фишка будет интересна пользователям, которые часто работают, стримят или просто хотят удобно контролировать нагрузку на свою систему в течение дня. Правда, стоит такая клавиатура немало.
