Corsair представила компьютерный корпус Carbide SPEC-06 RGB

Представлен компьютерный корпус Corsair Carbide SPEC-06 RGB с асимметричным дизайном. Допускается применение материнских плат типоразмера АТХ и дискретных графических ускорителей длиной до 370 мм. Внутри можно установить два накопителя в форм-факторе 3,5 дюйма и четыре устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Максимально допустимое количество карт расширения — семь. Габариты устройства составляют: 523 * 296 * 553 мм. Приобрести новинку можно в белом и черном цветовом исполнении по цене 90 долларов.