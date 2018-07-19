Corsair представила компьютерный корпус Carbide SPEC-06 RGB

2018-07-19, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Corsair Carbide SPEC-06 RGB ; [115]
Представлен компьютерный корпус Corsair Carbide SPEC-06 RGB с асимметричным дизайном. Допускается применение материнских плат типоразмера АТХ и дискретных графических ускорителей длиной до 370 мм. Внутри можно установить два накопителя в форм-факторе 3,5 дюйма и четыре устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Максимально допустимое количество карт расширения — семь. Габариты устройства составляют: 523 * 296 * 553 мм. Приобрести новинку можно в белом и черном цветовом исполнении по цене 90 долларов.


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