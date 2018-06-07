Corsair представила корпус Obsidian 500D RGB SE формата Mid-Tower

Представлен ПК-корпус премиум-класса Corsair Obsidian 500D RGB SE формата Mid-Tower. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Внутри можно разместить два накопителя в форм-факторе 3,5 дюйма и три накопителя стандарта 2,5 дюйма, а также возможна установка дискретного графического ускорителя длиной до 370 мм. Габариты устройства составляют: 500 * 237 * 507 мм. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и порт USB Type-C. Оценивается аппарат в 250 долларов США.