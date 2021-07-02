Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE H170i Elite Capellix

Кулер iCUE H170i Elite Capellix комплектуется радиатором размером 420 на 140 мм, а также он достаточно высокий. На радиатор устанавливаются три 140 мм вентилятора. Скорость вращения вентиляторов составляет до 2000 Об/мин. RGB-подсветка реализована на вентиляторах и водоблоке.
Corsair iCUE H170i Elite Capellix поддерживает сокеты AM4, LGA2066, LGA1200 и LGA115x, а также sWRX8 и sTRX4. Новинка обеспечивает охлаждение процессоров с TDP 280 Вт. В комплект поставки кулера входит контроллер Corsair iCUE Commander Core RGB.
Система охлаждения Corsair iCUE H170i Elite Capellix доступна по цене 229,99 долларов.