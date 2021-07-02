Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE H170i Elite Capellix

Компания Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE H170i Elite Capellix.

Кулер iCUE H170i Elite Capellix комплектуется радиатором размером 420 на 140 мм, а также он достаточно высокий. На радиатор устанавливаются три 140 мм вентилятора. Скорость вращения вентиляторов составляет до 2000 Об/мин. RGB-подсветка реализована на вентиляторах и водоблоке.

Corsair iCUE H170i Elite Capellix поддерживает сокеты AM4, LGA2066, LGA1200 и LGA115x, а также sWRX8 и sTRX4. Новинка обеспечивает охлаждение процессоров с TDP 280 Вт. В комплект поставки кулера входит контроллер Corsair iCUE Commander Core RGB.

Система охлаждения Corsair iCUE H170i Elite Capellix доступна по цене 229,99 долларов.