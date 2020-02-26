Corsair представила систему водяного охлаждения

Система водяного охлаждения представлена с водоблоком Corsair Hydro X XC7 и комбинированного насоса/резервуара XD5. Водоблок Titanium White XC7 RGB CPU имеет медную пластину и 60 микро-ребристых каналов.

XD5 резервуар на 330 мл с девятью RGB светодиодами. Вся система придерживается белого цвета.

Вентиляторы тоже подверглись обновлению, теперь они белого цвета серии iCUE QL RGB. Они доступны для покупки размером 120 мм или 140 мм.

XD3 помпа тоже оснащена RGB светодиодами и имеет размеры 114 мм х 114 мм х 58 мм. Все компоненты системы Corsair Hydro X XC7 доступны для заказа в официальном магазине компании.