Компания Corsair представила систему жидкостного охлаждения серии iCUE Elite Capellix. Технология Corsair Capellix LED была показана еще в январе на CES 2020 и теперь мы можем убедится, что выглядит она привлекательно.

Corsair iCue Elite Capellix включает три новых модели: H100i с радиатором на 240 мм, H115i с радиатором 280 мм и три варианта H150i с радиатором 360 мм. Во всех моделях используется радиатор толщиной 27 мм, медная пластина с разделенным потоком и улучшенный помпа.

Помпа оснащена светодиодами Capellix RGB. Внутри конструкции содержится 128 микроканалов. Система охлаждения предлагает совместимость с разъемами от Intel и AMD, включая STR4.

Стоимость модели H100i Elite составляет 150 долларов, H115i Elite 170 долларов, а H150i Elite оценена в 180 долларов.