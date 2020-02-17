Corsair представляет водоблок серии Hydro X Series

Младшая модель версии XC9, предназначена для настольных процессоров Intel и AMD, обеспечивая полную совместимость. Трехлетняя гарантия от производителя.

Водоблок имеет пластиковую отделку черного цвета. На крышке находится два резьбовых отверстия BSP G1/4 ". Блок поддерживает RGB подсветку. Медная никелированная пластина и около 60 ребер микроохлаждения позволяют охлаждать процессоры с в разгоне.

Водоблок Hydro XC7 очень прост в установке. Подсветка настраивается с помощью программного обеспечения CORSAIR Lighting Node PRO.