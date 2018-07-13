Corsair выпускает бесшумную СВО Hydro H100i Pro

Corsair Hydro Series H100i PRO - это новая система водяного охлаждения с RGB подсветкой на крышке помпы и 240-миллиметровым радиатором. Главной особенностью нового кулера является бесшумный режим, в котором вентиляторы перестают вращаться пока процессор имеет низкий показатель температуры.

H100i PRO имеет 240-мм радиатор с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами Corsair ML Series с возможностью регулировки PWM и помпой с RGB подсветкой. Благодаря возможности регулировки PWM, можно изменять скорость вращения вентиляторов в пределах от 400 до 2400 об / мин. А для настройки подсветки придется установить фирменное программное обеспечение Corsair iCUE.