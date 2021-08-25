Corsair выпускает беспроводную игровую гарнитуру HS80 RGB WIRELESS

Компания Corsair объявила о выпуске беспроводной игровой гарнитуры HS80 RGB WIRELESS.

Corsair HS80 RGB WIRELESS получил новый стильный дизайн и выполнен из прочных материалов. Гарнитуру можно использовать как подключения к ПК, так и консолям нового поколения.

HS80 RGB WIRELESS обеспечивает превосходный звук. Гарнитура совместима для работы с PS5 Tempest 3D AudioTech для высококачественного объемного звучания играх. Кроме того, модель поддерживает технологию Dolby Atmos. Автономность новинки достигает 20 часов в беспроводном режиме. Всенаправленный микрофон с откидной функцией и с индикатором отключения звука.

Corsair HS80 RGB WIRELESS оснащены 40 мм неодимовыми аудиодрайверами с расширенным частотным диапазоном от 20 Гц до 30000 Гц. Наушники комфортно использовать, благодаря мягким амбушюрам из пеноматериала с эффектом памяти, дышащей ткани и удобному оголовью.

Стоимость гарнитуры Corsair HS80 RGB WIRELESS составляет 149 долларов.