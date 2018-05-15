Corsair выпускает корпус гигантских размеров Obsidian 1000D Super Tower

Corsair объявляет о выпуске своего крупнейшего, самого многофункционального корпуса- Obsidian Series 1000D. Основываясь на прототипе CORSAIR Concept Slate, который захватил воображение энтузиастов ПК, Obsidian 1000D является результатом более чем двух лет разработки и дизайна, чтобы создать идеальный корпус Super Tower.Плавные наружные линии, детали из шлифованного алюминия и четыре тонированные закаленные стеклянные панели придают 1000D культовый стиль и превосходные характеристики из высококачественных материалов, ожидаемые от серии CORSAIR Obsidian.Компоненты формата как E-ATX, так и Mini-ITX могут быть установлены одновременно, система будет охлаждаться 13 вентиляторами, а компоненты питать сразу от двух блоков питания (SFX и ATX), в данную систему можно установить сразу 11 устройств для хранения данных(HDD, SSD). Корпус спроектирован специально для установки самых больших и наилучших компонентов в мире, 1000D - это идеальный корпус Super Tower. Первая система E-ATX монтируется в верхней части корпуса, там так же есть специальные отверстия, для легкой прокладки кабелей и он оснащен большим пространством за материнской платой, чтобы легко и незаметно установить 2,5-дюймовые диски, кабели и аксессуары. А вторая система Mini-ITX устанавливается над ATX PSU, обеспечивая дополнительную полностью оборудованную систему для работы в качестве файлового сервера, потоковой системы захвата видео или второго игрового ПК для второго человека.

При использовании двух систем для аппаратного обеспечения, 1000D может похвастаться огромным набором вариантов охлаждения. Восемь 120-миллиметровых вентиляторов установлены спереди, три 140-миллиметровых вентилятора на верхней панели и два вентилятора 120/140 мм с задней стороны, там также имеется запас для установки даже самых толстых радиаторов жидкостного охлаждения с вентиляторами в конфигурации push / pull. Все вентиляторы устанавливаются с помощью съемных поддонов, которые делают установку легкой, 1000D может вместить до 18 вентиляторов охлаждения и четыре радиатора для жидкостного охлаждения 480 мм. Для питания огромного количества охлаждающего оборудования, которого можно установить в 1000D, имеется цифровой контроллер RGB и контроллер скорости вращения CORSAIR Commander PRO.Независимо от того, какие компоненты установлены, будь то с освещением или создаете более сдержанную систему, программное обеспечение CORSAIR iCUE объединяет все вместе, сочетая управление освещением RGB для всех совместимых с iCUE продуктов, включая вентиляторы, светодиодные полосы RGB, клавиатуры, мыши и многое другое.Цена данного корпуса начинается от 399 долларов США и до 499 евро, - налог с продаж в большинстве стран ЕС.