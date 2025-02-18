Корпус с 4 вентиляторами для игровой сборки. Обзор XPG VALOR MESH C

Корпус XPG VALOR MESH C является старшим в этой модельной линейке, сочетая доступный ценник, аккуратное внешнее исполнение, защиту от пыли с магнитным креплением, стенку из закаленного стекла, скоростные порты на лицевой панели, сразу четыре вентилятора XPG Vento 120 ARGB в стартовом комплекте.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает стойку под жесткие диски, пластиковые стяжки, пакетик с винтами, руководство по сборке.

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Помимо разницы в окраске шасси меняется цвет комплектных вентиляторов. Ни идут в общем цвете с корпусом.

Один из них предустановлен на заднюю стенку и три на передней. Идут с ARGB-подсветкой. С самими вентиляторами XPG Vento 120 ARGB знакомились в отдельном обзоре. Пользователь сможет расширить добавлением дополнительных сохранив общий сеттинг.

Лицевая сторона с сеткой ячейками треугольной формы, в нижней части логотип бренда. Под ней рамка противопылевого фильтра с магнитным креплением.

Нижняя часть левой глухая, скрывающая зону с накопителями и блоком питания. Верхняя из закаленного стекла. Крепится при помощи пары накатанных винтов.

Противоположная из цельного листа металла. Штампованная ручка для удобного извлечения.

Задняя стенка у XPG VALOR MESH C с нижним расположением блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения с вентиляционными отверстиями.

Верхняя поддерживает установку двух 120 или 140 мм вентиляторов. Также можно поставить радиатор системы жидкостного охлаждения. Установлен противопылевой магнитный фильтр. Панель разъемов включает USB-C, два USB 3.2 gen.1, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, раздельные светодиодные индикаторы.

На основании четыре круглые пластиковые ножки с прорезиненной накладкой. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Снимается она сложно.

Внутренняя часть

Две отдельные камеры, разграничивающие основную часть сборки от периферии и упрощая аккуратный монтаж, что будет актуально с учетом стенки из закаленного стекла. Видеокарты длиной до 335 мм.

Башенное охлаждение высотой до 166 мм. Поддерживаются радиаторы 360 или 280 мм на переднюю стенку, 240 мм на верхнюю. Для организации охлаждения с завода идет четыре вентилятора.

На обратной стороне стойки материнской платы зафиксировано две пластины под 2.5 дюймовые накопители. Еще под два можно будет поставить в скрытую часть можно поставить комплектную стойку на два накопителя. Без нее будет больше места под аксессуары и провода.

Ближе к фронтальной стороне есть углубление в котором можно будет уложить питающие и интерфейсные кабели. Доступны ушки под стяжки. Большое окошко на обратной стороне сокета, используемое для монтажа системы охлаждения.

Сборка

В корпусе XPG VALOR MESH C собиралась система с процессором Intel Core i5-14600KF и материнской платой Asrock Z790i.

Тесты

Нагрев с помощью синтетического бенчмарка проводился в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

Замер уровня шума в штатной работе системы с рабочими приложениями.

На максимальных оборотах.

Итоги

XPG VALOR MESH C – корпус для игровых сборок любого уровня с четырьмя ARGB-вентиляторами в комплекте, защитой от пыли, вентилируемой лицевой панелью, гибким подбором компонентов и стенкой из закаленного стекла. Из минусов исполнение противопылевого фильтра под блоком питания.