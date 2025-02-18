Корпус с 4 вентиляторами для игровой сборки. Обзор XPG VALOR MESH C

Корпус XPG VALOR MESH C является старшим в этой модельной линейке, сочетая доступный ценник, аккуратное внешнее исполнение, защиту от пыли с магнитным креплением, стенку из закаленного стекла, скоростные порты на лицевой панели, сразу четыре вентилятора XPG Vento 120 ARGB в стартовом комплекте.

XPG VALOR MESH C

Комплектация

XPG VALOR MESH C

Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает стойку под жесткие диски, пластиковые стяжки, пакетик с винтами, руководство по сборке.

XPG VALOR MESH C

Внешний вид

XPG VALOR MESH C

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Помимо разницы в окраске шасси меняется цвет комплектных вентиляторов. Ни идут в общем цвете с корпусом.

XPG VALOR MESH C

Один из них предустановлен на заднюю стенку и три на передней. Идут с ARGB-подсветкой. С самими вентиляторами XPG Vento 120 ARGB знакомились в отдельном обзоре. Пользователь сможет расширить добавлением дополнительных сохранив общий сеттинг.

XPG VALOR MESH C

Лицевая сторона с сеткой ячейками треугольной формы, в нижней части логотип бренда. Под ней рамка противопылевого фильтра с магнитным креплением.

XPG VALOR MESH C

Нижняя часть левой глухая, скрывающая зону с накопителями и блоком питания. Верхняя из закаленного стекла. Крепится при помощи пары накатанных винтов.

XPG VALOR MESH C

Противоположная из цельного листа металла. Штампованная ручка для удобного извлечения.

XPG VALOR MESH C

Задняя стенка у XPG VALOR MESH C с нижним расположением блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения с вентиляционными отверстиями.

XPG VALOR MESH C

Верхняя поддерживает установку двух 120 или 140 мм вентиляторов. Также можно поставить радиатор системы жидкостного охлаждения. Установлен противопылевой магнитный фильтр. Панель разъемов включает USB-C, два USB 3.2 gen.1, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, раздельные светодиодные индикаторы.

XPG VALOR MESH C

На основании четыре круглые пластиковые ножки с прорезиненной накладкой. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Снимается она сложно.

XPG VALOR MESH C

Внутренняя часть

Две отдельные камеры, разграничивающие основную часть сборки от периферии и упрощая аккуратный монтаж, что будет актуально с учетом стенки из закаленного стекла. Видеокарты длиной до 335 мм.

XPG VALOR MESH C

Башенное охлаждение высотой до 166 мм. Поддерживаются радиаторы 360 или 280 мм на переднюю стенку, 240 мм на верхнюю. Для организации охлаждения с завода идет четыре вентилятора.

XPG VALOR MESH C

На обратной стороне стойки материнской платы зафиксировано две пластины под 2.5 дюймовые накопители. Еще под два можно будет поставить в скрытую часть можно поставить комплектную стойку на два накопителя. Без нее будет больше места под аксессуары и провода.

XPG VALOR MESH C

Ближе к фронтальной стороне есть углубление в котором можно будет уложить питающие и интерфейсные кабели. Доступны ушки под стяжки. Большое окошко на обратной стороне сокета, используемое для монтажа системы охлаждения.

XPG VALOR MESH C

Сборка

В корпусе XPG VALOR MESH C собиралась система с процессором Intel Core i5-14600KF и материнской платой Asrock Z790i.

XPG VALOR MESH C

Тесты

Нагрев с помощью синтетического бенчмарка проводился в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

XPG VALOR MESH C

Замер уровня шума в штатной работе системы с рабочими приложениями.

XPG VALOR MESH C

На максимальных оборотах.

XPG VALOR MESH C

Итоги

XPG VALOR MESH C – корпус для игровых сборок любого уровня с четырьмя ARGB-вентиляторами в комплекте, защитой от пыли, вентилируемой лицевой панелью, гибким подбором компонентов и стенкой из закаленного стекла. Из минусов исполнение противопылевого фильтра под блоком питания.
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