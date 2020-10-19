Corsair выпустила игровую гарнитуру HS60 Haptic с басами от Taction Technology

Компания Corsair выпустила игровую гарнитуру HS60 Haptic. Гарнитура обеспечивает глубокий и мощный звук, басы разработанные компанией Taction Technology.

Corsair HS60 Haptic оснащены 50 мм неодимовыми аудиодрайверами с индивидуальной настройкой, которые поддерживают объемный звук для воспроизведения звука на 360 градусов. Съемный микрофон имеет функцию шумоподавления, он также сертифицирован с ПО Discord для кристально чистого общения и отличного звука.

Амбушюры с эффектом памяти обеспечивают удобство в использовании. Прочная конструкция усилена алюминием. Ушные раковины дополняются камуфляжным рисунком. Подключение осуществляется через кабель USB.

Стоимость гарнитуры Corsair HS60 Haptic составляет 129 долларов.
Комментарии и отзывы Corsair HS60 Haptic
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