Corsair выпустила игровую гарнитуру HS60 Haptic с басами от Taction Technology

Corsair HS60 Haptic оснащены 50 мм неодимовыми аудиодрайверами с индивидуальной настройкой, которые поддерживают объемный звук для воспроизведения звука на 360 градусов. Съемный микрофон имеет функцию шумоподавления, он также сертифицирован с ПО Discord для кристально чистого общения и отличного звука.
Амбушюры с эффектом памяти обеспечивают удобство в использовании. Прочная конструкция усилена алюминием. Ушные раковины дополняются камуфляжным рисунком. Подключение осуществляется через кабель USB.
Стоимость гарнитуры Corsair HS60 Haptic составляет 129 долларов.