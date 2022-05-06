Corsair выпустила игровую гарнитуру HS65 SURROUND с технологией SoundID

Corsair объявила о выпуске игровой гарнитуры HS65 SURROUND.

Гарнитура отличается легкой конструкцией, армированной алюминием, и мягкой пеной с эффектом памяти для превосходного комфорта во время игр и прослушивания. Новинка получила инновационную технологию Sonarworks SoundID, которая персонализирует звук с помощью индивидуально откалиброванных аудиопрофилей. Мягкие амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти обшиты мягкой тканью, приятной для ушей, а регулируемое оголовье удобно сидит на голове.

Для других платформ универсальное соединение 3,5 мм обеспечивает широкую совместимость с PS5/PS4, Xbox Series X|S, Switch и мобильными устройствами.

HS65 SURROUND доступна в черном или белом цвете по цене от 69 долларов. Вместе с HS65 SURROUND выпускается еще три игровые гарнитуры CORSAIR: HS80 RGB USB, HS55 STEREO и HS55 SURROUND.

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