Corsair выпустила корпус iCUE 7000X RGB с тремя стеклянными панелями

В последнее время на рынке компьютерных корпусов наблюдается заметный застой из-за того, что все технологии уже были представлены, всё, что только можно было, уже протестировали и выпустили, так что компании просто делают одни и те же решения, выпуская их в свет. И свежий релиз Corsair iCUE 7000X RGB является ярким примером того, что производители корпусов банально топчутся на месте, не представляя, что можно сделать уникального. Данный корпус стоит больше 300 долларов, при этом производитель оборудовал его тремя стеклянными панелями, подсветкой с возможностью синхронизации панелей с другими комплектующими компьютера. В итоге новинка выглядит достойно, но сложно сказать, что производитель показал что-то действительно уникальное.

В сети уже есть обзоры на новый корпус от зарубежных изданий, которые уже пожаловались на относительно плохую систему охлаждения. Дело в том, что стеклянные панели поставляются без перфорации, так что пользователь может исключительно выдувать горячий воздух из корпуса, а не продувать его свежим потоком воздуха. Из-за этого температура внутри постепенно нагнетается, что приводит к не самым приятным последствиям. Но, с другой стороны, если пользователь купил множество комплектующих с подсветкой и он очень хочет, чтобы система выглядела привлекательно, то можно смело ждать релиза Corsair iCUE 7000X RGB на территории России. В плане качества сборки вопросов к продукту нет, да и сам бренд является весьма привлекательным.