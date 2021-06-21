Corsair выпустила системы жидкостного охлаждения H55 RGB, H100 RGB и H150 RGB

Corsair объявила о выпуске трех новых систем жидкостного охлаждения H55 RGB, H100 RGB и H150 RGB. Представленные размеры радиатора 120 мм, 240 мм и 360 мм соответственно. Оснащаются системы вентилятором Corsair SP120 RGB ELITE, который отличается производительностью и бесшумной работой, а также встроенной подсветкой. Скорость вращения вентилятора составляет 1500 об/мин.

Corsair H55 RGB, H100 RGB и H150 RGB совместимы с любым сокетом от Intel и AMD. Медная охлаждающая пластина с оптимизированной температурой и бесшумный насос обеспечивают тихое, но эффективное охлаждение. Corsair H55 RGB, H100 RGB и H150 RGB поступят в продажу в ближайшее время.