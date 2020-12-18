Corsair выпустила водоблок Hydro X Series XG7 RGB для видеокарт GeForce RTX 30-й серии

В продажу поступил водоблок компании Corsair Hydro X Series XG7 RGB для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Новая линейка водяных блоков обеспечивает не только стильный дизайн, но и эффективность охлаждения. Corsair Hydro X Series XG7 RGB совместима с видеокартами GeForce RTX 3080 и 3090 Founders Edition, ASUS ROG STRIX, MSI VENTUS и другими видеокартами эталонного дизайна.

Водоблок Hydro X Series XG7 RGB оснащен более чем 50 ребрами охлаждения высокой плотности, задней алюминиевой панелью и 16 адресуемыми светодиодами RGB. Основание водоблока выполнено из никелированной меди.

Corsair Hydro X Series XG7 RGB доступны для заказа на сайте Corsair.