Cosmic Byte выпустила игровые гарнитуры Equinox Kronos и Equinox Neutrino

Компания Cosmic Byte выпустила две новые игровые гарнитуры Equinox Kronos и Equinox Neutrino.

Новинки оснащены прочном конструкцией и эргономичным дизайном. Амбушюры выполнены из кожи с высококачественной пеной с эффектом памяти. Легкая конструкция обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий.

Игровые гарнитуры Kronos и Neutrino совместимы с широким спектром устройств ПК, смартфоны, планшеты, PlayStation и Xbox. Equinox Kronos Wireless оснащен 50-мм динамическими драйверами, выдвижным микрофоном ENC. Аккумулятор емкостью 1500 мАч обеспечивает до 24 часов автономности. Гарнитура имеет сверхнизкую задержку 20 мс и воспроизводит превосходный звук. Вес моделей 327 граммов.

Цена наушников Cosmic Byte Equinox Kronos Wireless составляет 82 доллара, а Equinox Neutrino продается по цене 57 долларов.
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