Cougar Helor 240 с подсветкой

На рынке охлаждения можно наблюдать невероятно активное развитие систем жидкостного охлаждения. Практически каждый второй известный бренд выпускает свой вариант СЖО, чтобы привлечь внимание аудитории и заработать на этом, естественно. Новинкой на рынке стала и система Cougar Helor 240, которая поставляется с крутым дизайном помпы и вентиляторами с RGB подсветкой. Это модель на две секции радиатора, но есть и вариант на три секции — для более горячих процессоров, которые требуют лучшего охлаждения. Отличный вариант для тех, кто хочет собрать не просто производительную систему, но и получать эстетическое удовольствие от того, что происходит у вас в корпусе. Стоимость мы пока что не знаем, но ранее этот бренд показывал довольно демократичную стоимость. Думаю, сейчас ничего не изменится.