Cougar анонсировала игровую гарнитуру Immersa Pro Prix

Cougar Immersa Pro Prix это обновленная версия выпущенной в 2017 году гарнитуры Immersa Pro. Наушники предлагают виртуальное объемное звучание 7.1, RGB подсветку и программный эквалайзер.

Обновленная версия оснащена новым микрофоном. Гарнитура подключается через порт USB-A. Улучшены 50 мм динамики.

Подсветка полностью настраиваемая, доступно 16,8 миллионов цветов. Различные режимы подсветки: Steady, Swift X2, Breathing, Swift X5 и Swift X7. Амбушюры мягкие и не создают дискомфорт при использовании.

Cougar держит в секрете стоимость и дату выхода гарнитуры Immersa Pro Prix.