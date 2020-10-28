Cougar анонсировала легкую игровую гарнитуру VM410

Cougar анонсировала легкую игровую гарнитуру VM410. Наушники оснащены высококачественным звуком и инновационным конструктивным дизайном.

Игровые наушники Cougar VM410 предлагают индивидуальную настройку для пользователя. Чашки наушников регулируемые.

Алюминиевая структура позволила снизить вес до 265 граммов. Наушники оснащена 53 мм драйверами и регулируемым микрофоном с шумоподавлением.

Специальный встроенный контроллер позволяет регулировать громкость и управлять микрофоном. VM410 совместим с мобильными устройствами, консолями, ПК и другими устройствами благодаря входящим в комплект переходникам. В комплектации VM410 также есть пара кожаных амбушюров и пара кожаных подушечек из дышащей ткани на выбор.

Информация о ценах и доступности еще не объявлена.
Комментарии и отзывы Cougar VM410
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Cougar анонсировала легкую игровую гарнитуру VM410

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