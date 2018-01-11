Cougar анонсирует игровую гарнитуру Phontum

Cougar выпускает новую гарнитуру Phontum. Основными особенностями этой гарнитуры являются ее двойная система наушников, которая упрощает ее использование во всех видах окружающей среды и качество звука, которое намного превосходит ожидания в ценовом диапазоне.Она начнет продаваться до конца следующей недели в США; основными функциями Phontum являются, по сути, взаимозаменяемые наушники и качество звука (с 53-миллиметровым динамиками - двухкамерная система и диафрагмы, которые редко появляются в этом ценовом диапазоне).