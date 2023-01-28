Cougar представила AIO кулеры Poseidon LT и Poseidon LT ARGB

Компания Cougar представила системы охлаждения AIO Poseidon LT и Poseidon LT ARGB.

Новые модели включают три версии, с радиатором на 240 мм, 280 мм и 360 мм. Водоблок кулера обеспечивает надежность и производительность, а также отличается яркой светодиодной подсветкой RGB. Насос вращается со скоростью до 3200 Об/мин. Кулеры совместимы с сокетами AMD и Intel, включая AMD AM5 и Intel LGA 1700.

В комплектацию входят вентиляторы серии VA с максимальной скоростью вращения до 2000 Об/мин. С помощью программного обеспечения можно настроить подсветку и скорость вращения вентиляторов. Длина охлаждающих трубок составляет 600 мм.

Доступность и стоимость систем охлаждения Poseidon LT и Poseidon LT ARGB компания Cougar не раскрыла.

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