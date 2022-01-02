Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Essential

Компания Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Essential.

Благодаря беспроводному соединению 2,4 ГГц и разъему 3,5 мм Omnes Essential совместим с как с ПК, так и с консолями. При беспроводном подключении 2.4 ГГц Omnes Essential обеспечивает длительную работу от батареи до 20 часов. Благодаря 53-мм динамикам и лучшему стереорежиму Omnes Essential делает игровой процесс незабываемым. Гарнитура оснащена RGB-подсветкой с предустановленными эффектами освещения. Амбушюры предлагают регулировку по нескольким осям для обеспечения комфорта.

Omnes Essential обеспечивает автоматический комфорт благодаря многоосевой регулировке и очень толстому оголовью из пеноматериала. Большой 9,7-мм микрофон с шумоподавлением гарантирует четкую передачу речи.

Доступность и стоимость гарнитуры производитель не раскрывает.
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