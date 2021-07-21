Creative Chat - гарнитура для онлайн-звонков

Creative Chat представляет собой накладную гарнитуру с разъемом 3,5 мм, конденсаторным микрофоном с функцией шумоподавления и встроенным пультом управления.

Гарнитура предлагает пользователям простое решение для онлайн-звонков и отличное качество звука при воспроизведении музыки, фильмов и игр. Она оснащена выдвижным микрофоном на штанге с шумоподавлением и кнопкой отключения, который предлагает пользователям более качественное распознавание голоса и мгновенный доступ к элементам управления без необходимости возиться с несколькими приложениями и экранами.

Creative Chat оснащен 40-миллиметровыми неодимовыми драйверами и настроен так, чтобы обеспечить мощный звук, улучшающий качество прослушивания. Благодаря качественному воспроизведению звука, простой настройке и полной совместимости с ПК, Mac и даже мобильными устройствами с популярными приложениями для видеоконференцсвязи, такими как Zoom, Skype, Microsoft Teams и др. Creative Chat является идеальным помощником для работы, учёбы и игр дома.

Гарнитура Creative Chat скоро будет доступна в России по цене 2490 руб.
Комментарии и отзывы Creative Chat
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