Creative Outlier Air Sports v2 наушники для занятий спортом

Creative Technology анонсировала вторую версию популярных TWS наушников Outlier Air Sports v2. Наушники получили новейшие технологии, обновленный дизайн и более качественный звук.

Outlier Air Sports v2 оснащены маленькими амбушюрами, с помощью которых вы сможете с комфортом заниматься активными видами спорта, так как в них слышно звуки улицы, что в свою очередь гарантирует вашу безопасность. Наушники выполнены из качественных материалов и гарантируют защиту от пота, пыли и влаги. Наушники оснащены интуитивным сенсорным управлением, что улучшает функциональность устройства.

Микрофон с технологией Qualcomm cVc 8.0 обеспечивает качественную связь и использует функцию шумоподавления. Чувствительность микрофона составляет 42dBV/Pa, а частотные характеристики 100-10000Гц. Заявленная автономность составляет до 34 часов от полного зарядка. В комплект поставки входит кабель USB-C для зарядки.

Новые наушники Creative Outlier Air Sports v2 поддерживают Super X-Fi Ready, Siri и Google Assistant. Creative Outlier Air Sports V2 будут доступны в России в ноябре по цене 6990 руб.